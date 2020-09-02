Ученые назвали новый способ похудения

Американские ученые пришли к выводу, что ходьба на цыпочках может способствовать похудению. Об этом сообщает издание "МедиаПоток".
В ходе своей работы исследователи рассчитали, как быстро человек расходует энергию во время ходьбы. Этот вопрос рассматривался в зависимости от постановки стопы.
Под термином "обычная ходьба" они понимали движение, в период которого шаг начинается с пятки, а затем масса тела перемещается на носок. Авторы исследования отметили, что такой, привычный для человека, способ ходьбы позволяет экономить энергию.
Для того чтобы тратить больше сил, нужно ходить на цыпочках. Кроме того, этот способ ходьбы увеличивает нагрузку на ряд мышц.
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