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Новости

Ученые назвали новый способ похудения

, ИА "Амител"
Метод помогает быстрее расходовать энергию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Американские ученые пришли к выводу, что ходьба на цыпочках может способствовать похудению. Об этом сообщает издание "МедиаПоток".

В ходе своей работы исследователи рассчитали, как быстро человек расходует энергию во время ходьбы. Этот вопрос рассматривался в зависимости от постановки стопы. 

Под термином "обычная ходьба" они понимали движение, в период которого шаг начинается с пятки, а затем масса тела перемещается на носок. Авторы исследования отметили, что такой, привычный для человека, способ ходьбы позволяет экономить энергию. 

Для того чтобы тратить больше сил, нужно ходить на цыпочках. Кроме того, этот способ ходьбы увеличивает нагрузку на ряд мышц. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.09.2020 09:39
- гость -

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