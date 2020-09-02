Онколог назвал три симптома, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сергей Осминин рассказал, на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы заранее выявить злокачественные процессы.
По словам специалиста, первым симптомом является изжога. Если никакие препараты не помогают с ней справиться – стоит записаться на гастроскопию. Раннее обнаружение проблемы снижает риск возникновения злокачественных опухолей.
Второй тревожный симптом – дисфагия, когда из-за непроходимости пищи создается ощущение кома в горле.
"Это очень грозный симптом, поскольку значит, что есть перекрытие просвета, пища дальше не идет. Сначала можно сделать неинвазивное исследование. Это рентгенография, перед которой нужно выпить контрастное вещество – барий. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкозаболевание (образование, мешающее глотанию), а функциональные нарушения на фоне стресса", – рассказал врач в интервью "КП".
Также не стоит игнорировать спонтанный кашель и осиплость голоса. Такие симптомы могут возникать в том случае, если опухоль сдавливает нервы.
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