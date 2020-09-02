Еще один пациент с коронавирусом скончался в Республике Алтай

1 сентября в Республике Алтай зарегистрировали еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Скончалась 73-летняя жительница Кош-Агачского района. Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировали 11 летальных исходов пациентов с COVID-19. Девять из них от коронавируса, два – по иным причинам.
Кроме того, за минувшие сутки в Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, передает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Диагноз подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 11 жителей Улаганского района, в том числе у трех детей; у трех жителей Кош-Агачского района; у жителей Майминского, Турочакского и Чемальского районов", – сообщает штаб.
Таким образом, общее число инфицированных в Горном Алтае достигло 2209. Выздоровело 1920 человек, из которых 21 – за последние сутки.
Комментарии