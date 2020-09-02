Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за разбитого телефона

Житель Бурятии отрубил пальцы пятилетней племяннице за то, что она разбила его телефон. Один из двух пальцев врачам удалось пришить.
Инцидент произошел в одной из деревень. Девочка с отцом и дядей отправилась на покос в поле, но когда начался дождь, взрослые отложили работу и решили выпить. Для того чтобы ребенок не мешал застолью, дядя отдал свой телефон.
Девочка выронила устройство, и оно разбилось. Тогда дядя положил руку племянницы на пень и отрубил ей два пальца. Пострадавшую госпитализировали, но врачам удалось восстановить только один палец.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет "Лента".
Комментарии
алкаши вонючие, башку отрубить ему
Шакал! Место ему в клетке, а ещё лучше на погосте.
Отрубить ему руку по кисть!