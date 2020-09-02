В ЗАТО Сибирском установили пешеходный фонтан с подсветкой

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
В ЗАТО Сибирском установили новый пешеходный фонтан с разноцветной ночной подсветкой, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Фонтан расположился на улице 40 лет РВСН, рядом с Домом культуры. Неподалеку от него обустроили пешеходную зону с лавочками, качелями и освещением, а также провели озеленение участка.
На обустройство сразу двух общественных территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" выделили более 10 млн рублей из бюджетов разных уровней. До октября в Сибирском планируют установить стелу в виде планеты с меридианами и зеркальными светящимися пластинами.
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