Почти 90 алтайских врачей недополучили ковидные выплаты

Прокуратура Республики Алтай выявила недополучение ковидных выплат медработниками в четырех учреждениях региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки показали, что федеральные доплаты за работу с зараженными коронавирусом в апреле недополучили сразу 88 медицинских работников, которые выезжали на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией для взятия анализов на COVID-19.
По этим фактам прокуратура внесла представление Министерству здравоохранения Республики Алтай. После рассмотрения ведомство перечислило положенные средства за особые условия труда и дополнительную нагрузку на сумму более 1 млн рублей.
Комментарии
Любовнице министра хату купили , а потом врачи забастовку обьявили! в нашей деревне факты все всегда на виду!
Вы про Горный или АК?
в реанимации ГБ11 тоже не платят, по статистике там ковидных нет
Главврачам видно эти выплаты достались, поделили между собой....
пишут про Горный а вы все про нашего Попова и его любовницу. Завидуйте молча. Кто вам не дает оформиться так же?!
2.09.2020 12:06
- гость - В холуях у "хозяина" жизни состоишь или просто состояние души?
2.09.2020 12:55
- гость - Я это....постиг как его мать?! А ! Дзен! Ну.
В Горном у министра любовница?да он же подкаблук чистой воды..от жены никуда...Вы его с кем то перепутали..Но вопрос открыт: почему министр не контролирует выплаты или это с его указки не платят?