Умерла актриса Ирина Печерникова

1 сентября на 75-м году жизни скончалась актриса Ирина Печерникова, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Нину Давыдову.
"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", – сказала собеседница агентства.
Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном, в 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем актриса начала работать в Московском театре имени Ленинского комсомола, а с 1968 – в Академическом театре имени Владимира Маяковского.
В кино Печерникова дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Доживем до понедельника". Кроме того, она снялась в фильмах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.
Комментарии
Уходит эпоха .Уходят АКТЁРЫ и АКТРИСЫ , остаются "звёзды" на которых смотреть не хочется .
Светлая ей память .
Алкачка
одна эпоха уйдет, другая придёт
круговорот