Исследования и эксперименты. В АлтГУ открылся Дом научной коллаборации для школьников

В День знаний в АлтГУ открыли Дом научной коллаборации имени Виктора Верещагина. Здесь выдающиеся школьники 5-11 классов будут проводить исследования вместе с учеными-наставниками.
"Важной частью развития АлтГУ является работа с талантливой молодежью. Мы готовим ребят, за которыми будущее российской науки. Конечно, многие из них уезжают в крупные города России. Открывая Дом научной коллаборации, мы хотим показать, что и в Алтайском крае можно получать хорошее образование, развиваться, как ученому, и развивать родной регион", – отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.
Центр рассчитан на 400 учеников, а также педагогов, желающих повысить квалификацию. ДНК реализует такие образовательные проекты, как "Малая академия", "Детский университет", "Урок технологии", "Урок биологии", "Урок химии" и "Педагог К-21". В дальнейшем учреждение войдет в единую сетевую программу развития талантливых детей и молодежи Алтайского края.
"Выпускникам Дома научных коллабораций вручат сертификаты, а при поступлении в Алтайский государственный университет для них будут предусмотрены дополнительные баллы, которые помогут пройти на интересующие их факультеты", – уточнил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.
Проект реализован в рамках программы развития опорного университета. В создании ДНК также приняли участие правительство Алтайского края и Министерство образования и науки региона.
"Одно из основных условий открытия ДНК – это его организация и работа на базе опорного вуза региона, готового софинансировать программы регионального образования. Это своего рода первый этап интеграции детей в ведущие научные школы, действующие в регионе и в АлтГУ в частности", – объяснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.