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Новости

Пятеро жителей Алтайского края погибли, пытаясь просушить погреба

, ИА "Амител"
Люди разводят в хранилищах костры
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Несколько несчастных случаев произошло в Алтайском крае во время подготовки погребов под хранение урожая. Подробности сообщают в региональном ГУ МЧС.

Так, в Смоленском люди обрабатывали погреб, расположенный в надворной постройке, при помощи серной шашки. По предварительной версии, три человека надышались угарным газом и погибли.

Похожая ситуация произошла в Новоалтайске. Хозяева развели костер, чтобы просушить погреб. В результате отравились четыре человека. Двое из них погибли.

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели советуют после просушки погреба проветривать хранилище не менее суток. Прежде чем спуститься туда, необходимо проверить, есть ли там кислород. Для этого нужно зажечь свечу и опустить ее в погреб. Если пламя погасло, значит, требуется дополнительное проветривание.

Также не следует проводить работы в одиночку. Лучше обвязаться веревкой, а ее конец оставить наверху страхующему человеку.

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.09.2020 12:47
- гость -

слабоумие о и отвага!
я так лет в 10 спустился в погреб посмотреть почему не горит костер в погребе.
один вдох и и ноги уже ватные. Понял, что если еще раз вдохнуть, то просто упаду.
Паника, ужас! Но еще страшнее, что бабушка узнает и будет ругаться))
Волю в кулак и пулей наверх не вдыхая!
угарный газ - нежный убийца

2.09.2020 13:38
- гость -

Так в погребе был полицейский, а не угарный газ.

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