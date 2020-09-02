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"Это огромная армия". Министр рассказал, зачем промышленники собрались в АКЗС

, ИА "Амител"
Вячеслав Химочка считает, что ничего плохого в лоббировании корпоративных интересов нет
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка заявил, что поддерживает решение Союза промышленников Алтайского края выдвинуть несколько кандидатов на выборы в региональное Заксобрание в 2021 году. По мнению чиновника, это поможет отрасли добиваться максимальной поддержки от государства.

Вячеслав Химочка, отвечая на вопрос amic.ru в ходе пресс-конференции 2 сентября, отметил, что является сторонником широкого представительства в региональном парламенте от всех сфер и профессий. По его мнению, это помогает "сбалансированности интересов".

"Нужно понимать, что промышленники – это не просто 10-15 руководителей предприятий, а огромная армия, которая стоит за ними, – целые коллективы. Так, только в обрабатывающих производствах у нас занято 124 тысячи рабочих", – отметил значение промсектора спикер.

По мнению министра, присутствие промышленников в АКЗС будет способствовать активному обсуждению механизмов поддержки отрасли в целом. "Это будет только плюс, если промышленники у нас станут появляться в различных представительных органах власти", – полагает Химочка.

Вместе с тем руководитель профильного министерства не считает, что корпоративные интересы в данном случае окажутся выше интересов простых избирателей: "Ничего плохого в этом я не вижу".

Напомним, в конце августа Союз промышленников Алтайского края составил список из потенциальных кандидатов, которые могут пойти на выборы в АКЗС в следующем году. В настоящее время в региональном парламенте уже есть несколько представителей от отрасли. Ранее о желании выдвинуть кандидатов от своей корпорации заявлял региональный Союз строителей.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.09.2020 13:24
!

у кого-то ещё остались сомнения что химочка идиот?

2.09.2020 13:31
- гость -

Да, складывается такое впечатление - хлопец открыто признает, что в АКЗС не избираются на выборах, а назначаются в других палестинах...

2.09.2020 13:51
- гость -

да ладно?
)))
ну изучает на досуге УК, а то прям откровение...

2.09.2020 13:51
Алекс

А кто будет представлять и лоббировать интересы простых жителей края? Наверно для тех людей там места уже нет.

2.09.2020 13:53
- гость -

интересно армия пивзавода пойдет за рыбкиным?

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