Некоторым категориям пенсионеров в сентябре полагается добавка к пособиям. Об этом напомнили в ПФР.
Так, на прибавку в размере 5686 рублей имеют право те, кто достиг 80-летнего возраста. Сумма начисляется автоматически, если пенсионерам положены страховые пенсии.
Также на надбавки могут рассчитывать пенсионеры, чьи дети на данный момент учатся на очном отделении в вузах. Минимальная доплата составляет 1895 рублей, а ее максимально возможный размер – 5 686 рублей – выплачивается в том случае, если на иждивении пенсионера находятся три человека.
Пожилым сельчанам полагается дополнительная выплата к пенсии – 1421 рубль. Для этого нужно иметь более 30 лет "сельского стажа", то есть работы в сельхозотраслях, пишет агентство Nation News.
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