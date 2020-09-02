Владимир Путин планирует выступить в ООН

Президент России Владимир Путин может выступить во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в этом году дебаты планируют провести в формате видеовыступлений, пишет ТАСС.
Согласно предварительной программе, выступление Путина запланировано седьмым в списке. Перед президентом России стоят главы Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Также в этот день могут обратиться президенты Ирана и Франции.
Ранее в ООН отметили, что, несмотря на удаленный формат проведения, лидерам государств не запрещается лично присутствовать в штабе организации. На данный момент об очном участии заявил президент США Дональд Трамп и секретарь организации Антониу Гутерриш.
Комментарии
Кто то всерьез его там будет воспринимать???
Он уже перед своими соотечественниками навыступался, аж тошнит