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Правила жизни Искателей. Главный рыболов Алтая о том, на что ловить рыбу и удачу

, ИА "Амител"
Сергей Казанцев уверен, что рыбалка – не только хобби, но способ "переломить себя"

К своему дню рождения "Радио Искатель" в Барнауле и Горно-Алтайске запустило серию интервью с известными жителями Алтая. Гости радиостанции по праву могут зваться Искателями: это успешные бизнесмены, спортсмены и исследовали. "Бороться и искать! Найти и не сдаваться!" – следуя девизу "Радио Искатель", они смогли превратить свои хобби и увлечения в профессию, не испугавшись трудностей, преград и неудач.

Первым героем проекта стал президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края и директор по развитию сети магазинов "Трофей" Сергей Казанцев. Начав с увлечения любительской рыбалкой, он всегда стремился состязаться с лучшими. Это и привело его в профессиональный спорт. Теперь же Сергей наставляет других: он уже пять лет является старшим тренером сборной России по ловле на мормышку со льда. Казанцев рассказал в эфире "Радио Искатель", почему рыбная ловля – это не просто увлечение и спорт, а целая философия, поняв которую и "сломив свое мировоззрение" можно прийти к большому успеху.Интервьюер проекта – ведущий "Радио Искатель Барнаул" Сергей Зубчук. Автор фото – Татьяна Алдабаева.

Послушать интервью с Сергеем Казанцевым можно в Барнауле на частоте 90.7FM и в Горно-Алтайске на частоте 100.6 FM. Ну а мы публикуем правила жизни нашего первого Искателя.

Верь в то, что делаешь, и всегда доводи это до конца. В рыболовный спорт я пришел в 1999 году: для дисциплины это были, пожалуй, самые тяжелые времена. Но мы не испугались, а попытались понять, что нужно, чтобы в Алтайском крае спорт развивался. Начали активно привлекать молодые силы. Краевой федерации рыболовного спорта исполнился 21 год: мы создали ее 3 сентября 1999 года. И уже через два дня после этого смогли провести первые соревнования. Потому что верили в то, что делаем.

Следуй своим принципам. Я никогда не ждал ниоткуда помощи, потому что всего хотел добиться сам. Папа и мама были капитанами речфлота, и все детство я провел на реке. И уже в шесть лет я сам купил себе первую удочку. На деньги из копилки. Где покупал, уже забыл, но твердо помню, что это были мои деньги. Потому что это был принцип.

Старайся соревноваться с самыми сильными. Долгое время рыбалка была просто увлечением: я все свободное время проводил с удочкой в руках. А вот осознанное понимание пришло только в 29 лет, когда я впервые попал на соревнования. Тогда и понял, что все, что было раньше, – баловство. К настоящей рыбалке это никакого отношения не имеет. Рыболовный спорт – это возможность потягаться с себе подобными.

Не экономь на том, что любишь. По алтайским рыболовам знаю – какие бы жизненные катаклизмы ни происходили, занятие охотой и рыбалкой они не бросят. Потому что получают от этого настоящее удовольствие. Перестраиваются – да, но ни в коем случае не забрасывают дело. И я такой же. Я лучше на чем-то другом сэкономлю, чем на увлечении всей моей жизни.

Бери столько, сколько сможешь унести. Меня радует, что подход к рыбалке со временем меняется у людей. Посмотрите, какие фотографии раньше выкладывали рыболовы. Обязательно нужно было выложить кучу рыбы, чтобы все увидели, какой ты крутой. Сейчас за такое тебя просто заклюют. Ценится красивый кадр с одним хорошим экземпляром. Брать с собой нужно столько, сколько тебе нужно съесть. Рыбу-то жалко. Насколько приятно, когда ее отпускаешь: пускай дальше живет. Брать нужно качеством, а не количеством.

Не бери то, чем не умеешь пользоваться. Это я по работе в "Трофее" знаю. Человек хочет купить крутой спиннинг, рассчитывая, что это ему поможет. Но если рыболов привык к стеклопластиковому, а ты продаешь ему дорогой углепластиковый, он сломает его на ближайших пяти забросах. Потому что не понимает, что чем дороже палка, тем она более хрупкая. Зато высокая чувствительность: спиннинг может передать тебе информацию, что лежит на дне. Но для того чтобы все это понимать, нужны опыт и умение. Мы стараемся дать людям то, что им нужно, а не то, что они хотят.

Надейся только на себя. Многие начинающие рыболовы думают, что все дело в крутой экипировке. Считают, что хорошие снасти – это бешеные десятки тысяч рублей. Ничего подобного. Я могу человека с нуля экипировать у нас в "Трофее" на 10 тысяч рублей. Так, что он сможет в соревнованиях участвовать. Но даже в большом спорте от снастей успех зависит 50 на 50. А на начальном этапе это вообще лишь способ сделать следующий шаг. Только когда ты сломаешь свое мировоззрение, перейдешь на более деликатные и качественные снасти, начнешь ловить больше рыбы.

Не жди быстрой удачи. Удача – это не момент. Это путь, трудный и долгий. Да, бывает, иногда выстреливает. Например, пойманный мною в Чебоксарах 11-граммовый золотой пескарь позволил мне стать кандидатом в сборную России. Если бы не эта рыбка, то, может, и не дошел бы до определенных высот. Но ведь это только толчок: дальше был бесценный опыт среди 46 лучших рыболовов России, который во многом меня изменил. Вернувшись, я выиграл Чемпионат Сибири, и уже пошло, пошло дальше.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.09.2020 10:35
Елена

после таких историй понимаешь, что чемпионом может стать любой! очень интересно)

4.09.2020 10:36
Владимир

Вот это я понимаю - настоящий рыболов и настоящая рыбалка. а не как принято у многих моих знакомых, повод выпить, про сети я вообще молчу. Люди, не ловите столько, что бы потом не унести.

4.09.2020 10:37
- гость -

Знаю Казанцева лично. Пример, когда человек хобби перевел на профессиональный уровень и душу вкладывает в дело! Так держать!

4.09.2020 10:37
Оля

Очень редко тут встречаются такие клевые фотографии, браво амик! Растете! Фотографу большой респект! И статья классная

4.09.2020 10:39
- гость -

Сергей яркий пример того, как человек добиваясь больших высот и статуса, остается Человеком. Добрым, хорошим, без всякого пафоса. Отличный мужик!

4.09.2020 10:41
- гость -

а я знаю, что у нас в Алтайском крае и девушки -спортсменки есть, тоже хочу))) даже не участвовать в соревах (хотя кто знает, научусь может и посостязаться захочется), а научиться правильно ловить рыбку.

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