Еще две категории педагогов начнут получать зарплату из бюджета Алтайского края

С 2021 года заведующие и помощники воспитателей детских садов начнут получать зарплату из бюджета Алтайского края. Об этом во время рабочего визита в Калманский район рассказал председатель АКЗС Александр Романенко, пишет пресс-служба регионального парламента.
Об изменениях спикер рассказал коллективу детского сада "Степашка" в селе Новороманово. Сейчас заработную плату из бюджета Алтайского края получают только воспитатели, а зарплатные обязанности перед остальными дошкольными педагогами лежат на муниципалитетах.
Как объяснил Романенко, со следующего года в стране отменяется единый налог на вмененный доход, который является источником местных бюджетов. Перевод всех педработников в категорию краевых бюджетников поможет высвободить около 1,3 млрд рублей, которые можно направить на вопросы местного значения.
Кроме того, Романенко заявил, что краевой парламент будет держать на контроле вопрос повышения заработной платы работников дошкольных учреждений.
Комментарии
сегодня скинули квитанции ,там уже аванс за сентябрь, говорят не на что закупать продукты.и задерживают ЗП воспитателям.
это как??? это бюджетные сады, не частные!!!
край денег не выделил на финансирование!!
себе зп выплатили в срок!!