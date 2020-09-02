Горный Алтай занял пятое место в России по числу "пьяных" ДТП

Республика Алтай заняла пятое место в России по количеству ДТП по вине пьяных водителей, сообщает "Проект" со ссылкой на данные судебного департамента Верховного суда РФ за 2019 год.
По информации ведомства, в 2019 году в Республике Алтай показатель "нетрезвых" аварий составил 61,3 на 100 тысяч населения. Первое место в рейтинге заняла Тыва (78,2), второе – Магаданская область (77,1). Забайкальский край (68,1) и Амурская область (64,6) занимают третье и четвертое места соответственно.
Алтайский край со значением 23 аварии на 100 тысяч населения занял 58-е место, уступив по безопасности только двум регионам Сибири – Новосибирской (15,2) и Томской (16,6) областям. Самыми безопасными субъектами страны оказались Республика Дагестан (4,3) и Чечня (3,4).
При этом, по данным ГИБДД, пьяные водители почти в 3,5 раза чаще переворачиваются в результате ДТП, в три раза чаще наезжают на препятствия и вылетают с дороги. А вот наезды на пешеходов значительно чаще совершают трезвые водители.
Комментарии
это потому что они там трезвые вообще бояться ездить...