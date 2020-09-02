Завод "Русская кожа" в Заринске, открытый почти год назад, так и не приступил к работе. Причиной стали многочисленные замечания от проверяющих и контролирующих органов, в частности пожарной лаборатории. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе пресс-конференции, прошедшей 2 сентября.
Завод, ставший резидентом ТОСЭР в Заринске, торжественно открыли еще в октябре прошлого года. Но как оказалось, пуск носил технический характер. До сих пор у предприятия отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. Как пояснил Химочка, серьезные замечания, выдвинутые в адрес завода, должны быть устранены не позднее сентября.
Кроме того, министр уточнил технические характеристики предприятия. Здесь будет создано 140 рабочих мест, объем выпускаемой продукции составит до 600 тонн в месяц.
Вячеслав Химочка отдельно подчеркнул, что "Русская кожа" не будет испытывать проблем ни с сырьем, ни с рынком сбыта. "Это первоочередные параметры, которые просчитывает инвестор. Если бы здесь были проблемы, строительство завода просто бы не началось", – развеял сомнения относительно перспектив резидента ТОСЭР краевой министр.
Напомним, инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей. Изначально завод планировали запустить не позднее августа 2017 года, однако сроки несколько раз откладывались. Это объяснялось сложностью проектных работ и климатическими условиями Алтайского края.
Комментарии
как всегда разворованные инвестиции
гордость края, и тут не смогли....Говорили рабочие места а по факту 40 рабочих мест. Зато открыли красиво.
Упсс...
Цитата
ВИКТОР ТОМЕНКО «ПОЩУПАЛ» «РУССКУЮ КОЖУ» НА ОТКРЫТИИ ДОЛГОЖДАННОГО ЗАВОДА В ЗАРИНСКЕ
что он там нащупал интересно?
2.09.2020 16:22
гость что нащупал? Русскую кожу конечно, не еврейскую же.