"Магис Спорт" открыл новый большой бассейн в центре Барнаула

В Барнауле открылся новый большой бассейн "Магис Спорт" для взрослых и детей с 7 лет. Здесь можно плавать самостоятельно или совершенствовать технику на занятиях с опытными тренерами.
Бассейны "Магиса" удобны и безопасны благодаря новой системе очистки воды и комфортной температуре. На территории бассейна также оборудована отдельная сауна для детей и финская сауна для взрослых.
Новый бассейн в "Плазе" – это:
- 880 кв.м;
- четыре полноценные дорожки шириной 2,5 метра;
- 25 метров длины.
Предусмотрен доступ для людей с ограниченными возможностями: удобные раздевалки, душевые и спуск в бассейн.
Бассейн расположен в центре Барнаула, по адресу пр. Красноармейский, 25, в ТЦ "Плаза".
"Магис Спорт"
Адрес: пр. Красноармейский, 25
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Тел.: 566-300
Комментарии
А что уже детям можно ходить? Вроде же только для спортсменов открывали бассейны только
сколько стоит?
О столбы люди будут стукаться и тонуть.
>сколько стоит?
Все для людей, цену даже боятся озвучивать.