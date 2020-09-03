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"Магис Спорт" открыл новый большой бассейн в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Гости могут заниматься сами или с персональным тренером

В Барнауле открылся новый большой бассейн "Магис Спорт" для взрослых и детей с 7 лет. Здесь можно плавать самостоятельно или совершенствовать технику на занятиях с опытными тренерами.

Бассейны "Магиса" удобны и безопасны благодаря новой системе очистки воды и комфортной температуре. На территории бассейна также оборудована отдельная сауна для детей и финская сауна для взрослых.

Новый бассейн в "Плазе" – это:

  • 880 кв.м;
  • четыре полноценные дорожки шириной 2,5 метра;
  • 25 метров длины.

Предусмотрен доступ для людей с ограниченными возможностями: удобные раздевалки, душевые и спуск в бассейн.

Бассейн расположен в центре Барнаула, по адресу пр. Красноармейский, 25, в ТЦ "Плаза".

"Магис Спорт"
Адрес: пр. Красноармейский, 25
Сайт
Тел.: 566-300

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.09.2020 13:27
Гость

А что уже детям можно ходить? Вроде же только для спортсменов открывали бассейны только

3.09.2020 13:40
- гость -

сколько стоит?

3.09.2020 14:03
- гость -

О столбы люди будут стукаться и тонуть.

3.09.2020 14:51
дуремар

>сколько стоит?
Все для людей, цену даже боятся озвучивать.

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