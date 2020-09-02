Прокуратура Германии не сочла дело Навального "особым случаем"

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Навального особым случаем и поэтому не раскрывает его деталей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Представители прокуратуры заявили, что они информируют население только "в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах".
"Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом", – пояснили в ведомстве.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления западных стран о том, что Россия не расследует дело Навального, не соответствуют действительности.
Комментарии
Почему молчит жена Юлия,почему молчит пресс-секретарь Кира?Почему федпрокуратура германии тянет кота за хвост?Что значит она не считает дело "особым случаем"?Это плевок в лицо всем либералам России.
Каждый волен распоряжаться мвоим здоровьем и своей жизнью. И зачастую получается:
"Жизнь дается даром, мы её не ценим..."
Калибр, вы где? Мнение ваше о тотальном молчании соратников о состоянии "гостя канцлера" важно для местных комментаторов.
Очевидно, Прокуратура Германии приняла за догму заявление главного по болезням и диагнозам. "Он болеет", - оказалось достаточным отказать в запросе.
"Российский оппозиционный политик Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике Charité. Должны ли немецкие ведомства разбираться в причинах преступления?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt. О юридических тонкостях громкого дела журналист издания Алексей Хок побеседовал с Мартином Хегером, профессором уголовного права из Берлинского университета им. Гумбольдта.
"Обычно немецкое право не применяется к преступлениям, совершенным за границей, - указал собеседник издания. - Исключения действуют только в отношении определенных преступлений или в случаях, когда преступник или жертва являются гражданами Германии. В данном случае это не так. Иначе ситуация выглядит, когда последствия совершенного за границей уголовного преступления наступают на территории страны. То есть, если в результате отравления здоровью Навального будет причинен тяжкий вред или он вообще умрет, тогда дело должна будет расследовать прокуратура Германии".
"Если вред здоровью был действительно причинен исключительно в России и здесь он пойдет на поправку, то в правовом смысле будет сложно найти основания для ведения собственного уголовного производства. Но это не означает, что немецкая прокуратура или полиция не могут уже сейчас собирать доказательства на всякий случай", - отметил эксперт.По мнению эксперта, Германия вполне может отказать России в предоставлении правовой помощи по данному делу. "Но немецкой стороне нужно очень тщательно это изучить. Если будет ощущение, что в России по политическим причинам преследуют невиновных, чтобы найти козла отпущения или отвлечь внимание от несостоятельности или соучастия высших инстанций, то, на мой взгляд, Германии следует отказать России в предоставлении правовой помощи", - указал эксперт.
Понятно,если у германской стороны возникнет ощущение насчёт козла,ей следует отказать России в предоставлении правовой помощи.
Тело Германии предоставили,а те дело шить не собираются?
У России есть самые, что ни на есть первичные анализы состояния Навального - они не претендуют на экстраординарность в делах и поступках Прокуратуры. Доказательством является до сих пор отсутствие ответа юристам ФБК на их запрос о возбуждении расследования по делу, что пару дней назад вынудило их подать иск в суд на отсутствие реакции прокуратуры.
В то же время, желание узнать что там нашли у больного немецкие специалисты, явно указывает на нездоровую заинтересованность в то время как на родине , особого рвения в расследовании нет. Мотивировка : когда получим доказательства отравления, тогда и возбудим ( начнём искать). Поэтому - пациент болеет. /Песков/. До сих пор...
Калибр, а профессор уголовного права из Берлинского университета им. Гумбольдта не разъяснил журналистам что понимается под преступлением и про критерии его?
Похоже, не нашли немцы яд, каким действующим веществом отравился Навальный, вот и полился немецкий словесный понос "мы не обязаны...".
2.09.2020 16:44
Гость
Похоже, не нашли немцы яд, каким действующим веществом отравился Навальный, вот и полился немецкий словесный понос "мы не обязаны...".
+++++++++++++
Похоже , вас этот вопрос не должен интересовать изначально . Почему ? Потому что даже если бы и нашли , в заготовке у вас заговор мирового правительства, настамнебыло и идут они лесом мимо косогора.
2.09.2020 16:16
CALIBR
дело в том, уважаемый, что в Шарите уже неделю как нет никакого Навального. Он с той больнички исчез. А вы и не знали.
2.09.2020 16:53
- гость -
2.09.2020 16:16
CALIBR
дело в том, уважаемый, что в Шарите уже неделю как нет никакого Навального. Он с той больнички исчез. А вы и не знали.
++++++++++++++++++
я в курсе , мне доложили - пациент в Америке с Нуланд чай печенюшками закусывает - тот, который не сработал в Томске.
Продолжайте наблюдение.
а дед калибр молодец, вон как шпрехает умными словами, благо месный со своим "сам дурак" сюда носа не кажет, понимает свою ущербность.
в заготовке у вас заговор мирового правительства
Кал, а что в твоей заготовке? Отравили ироды любимого Алешеньку?
Каля, ваш ололешенька печально закончит, если продолжит запивать алкоголем психотропные препараты - помрэ на взлёте