Жители поселка Новосиликатного два года не могут дождаться ремонта дороги

Жители поселка Новосиликатного в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что уже два года они не могут дождаться ремонта дороги.
"Хотел бы вас пригласить посмотреть, в каком состоянии наши дороги, а вернее, направления. И по ним должны ходить, и ходят, дети в школу, о взрослых молчу. Не дорога, просто болото. Якобы говорили, что администрация отчиталась, что все засыпали щебенкой и отгрейдеровали. Прошло два года, ничего не изменилось!" – написал один из местных жителей.
На фотографиях, которые мужчина приложил к посту, видно, что большую часть дороги перекрывают лужи, а пешеходной зоны здесь нет совсем.
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