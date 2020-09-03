"Убитую" дорожку у лицея в Барнауле сделали через день после жалобы общественников

Дорожку к барнаульскому лицею № 121 заасфальтировали буквально через день после жалобы общественников. Родители сообщили, что во дворе дома на Павловском тракте, 281, завершились работы по национальному проекту "Жилье и городская среда". Там отремонтировали асфальтовое покрытие и тротуары, но вот дорогу к самой школе никто делать не стал.
Как сообщает ОНФ, формально заасфальтировать дорожку в рамках благоустройства двора было нельзя, поскольку она не имеет к нему отношения. Но чтобы дети не ходили в одну из самых востребованных школ Барнаула по грязи, активисты ОНФ предложили городскому комитету жилищно-коммунального хозяйства изменить проект ремонта. В комитете согласились с предложением общественников, и накануне, 1 сентября, дорожку заасфальтировали.
Любопытно, что, судя по фото, качество работ – катастрофа. Рядом с новенькой дорожкой раскидана грязь. Не проведено благоустройство прилегающей территории. Как в мэрии приняли работу подрядчика – до конца неизвестно.
Между тем в Барнауле в 2020 году в рамках нацпроекта благоустроят 81 двор. На это потратят 217 миллионов рублей.
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