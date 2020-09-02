Суд продлил арест Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Ходатайство следователя удовлетворить – продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря", – сказала судья.
Напомним, что бывшего журналиста задержали 7 июля. По версии следствия, Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии и передавал сведения о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку.
После задержания его сразу заключили под стражу, а 13 июля Ивану предъявили обвинение.
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