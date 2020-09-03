Время не стрелять. Алтайская Росгвардия изъяла 40 единиц оружия

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии изъяли 37 единиц оружия и выявили три факта незаконного хранения огнестрела, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В ходе операции "Арсенал" сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии выявили девять нарушений. Всего изъято 26 охотничьих ружей и 11 единиц травматического и газового оружия, а также более сотни патронов. В отношении виновных составлены административные протоколы.
Кроме того, росгвардейцы выявили три факта незаконного хранения оружия, включая два обреза. Сотрудники органов изъяли огнестрел, а полиция проводит проверки, по результатам которых решится вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
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