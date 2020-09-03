Лавров заявил, что в Белоруссии находятся 200 натренированных на Украине экстремистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства того, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть "Правый сектор" (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России, – прим. amic.ru). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", – сказал он.
По словам главы МИД, на Украине существуют специальные лагеря для подготовки таких людей. По словам Лаврова, в республике сейчас находятся около 200 экстремистов.
Комментарии
а сколько вагнеровцев, омона, росгвардейцев и сотрудников
ФСБгостелеканалов Лавров не заявил?
3.09.2020 08:47
- гость -
ну ты заяви
Забыл ещё сказать что это они фальсифицировали результаты голосования!
Они фальсифицировали,поэтому-то жена тихановского и не выиграла.Умнейшая и достойнейшая женщина,кстати.
3.09.2020 09:16
- гость -
Они фальсифицировали,поэтому-то жена тихановского и не выиграла.Умнейшая и достойнейшая женщина,кстати.
***
Она жаба, такая же, как все, кто считает Крым укрианским.
3.09.2020 08:49
- гость -
да ты просто троль!
Министерство вранья несет очередной бред
)))
У этой организации повсюду одни шпионы и предатели