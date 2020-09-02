"Я плачу". Звезда сериала "Воронины" о смерти Бориса Клюева

Актриса Катерина Волкова, сыгравшая роль Веры в сериале "Воронины", высказалась в Instagram по поводу смерти Бориса Клюева.
Волкова выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что Клюев сыграл огромную роль в ее жизни.
"Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память", – написала актриса.
Позднее Волкова рассказала, что ей "без остановки" звонят журналисты с просьбой прокомментировать смерть Клюева. Актриса заявила, что не будет общаться со СМИ и участвовать в каких-либо ток-шоу, посвященных актеру.
Как ранее сообщил amic.ru, на 77-м году жизни после болезни умер народный артист России Борис Клюев. В мае 2020 года врачи выявили у актера рак легких.
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