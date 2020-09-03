20-летняя российская теннисистка Софья Жук выложила в своем Instagram-аккаунте откровенное фото.
На фотографии спортсменка предстала в коротких джинсовых шортах, а обнаженную грудь прикрыла рукой. Девушка подписала публикацию короткой фразой: "Почему бы и нет".
Позднее теннисистка удалила публикацию, однако поклонники успели сохранить снимок и распространить его в Сети. Причины удаления фотографии Жук не объяснила.
Софья Жук – российская теннисистка, победительница шести турниров ITF, бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге, а также победительница юниорского турнира "Уимблдон-2015" в одиночном разряде.
Комментарии
Действительно почему бы и нет, что станку простаивать....
Там прикрывать-то нечего... мешочки...
грууудь... ты где??? аууууу
раз не....
ее тело, ее дело. хочет выставляет, хочет удаляет
3.09.2020 07:57
- гость -
грууудь... ты где??? аууууу
Титьки разные нужны, титьки разные важны!
в наше время кого еще можно удивить закрытой руками грудью?
Как та можно, бесстыдница, дети же увидят!
да и смотреть-то нечего..
В традиционном обществе эксгибиционизм считался половым извращением. Но после балерины-шпагатницы чем ещё можно удивить? Не теннисом же и балетом. Кто вчера знал эту Жук. кроме любителей тенниса, коих единицы. А сегодня вся озабоченная школота обсуждает "мешочки".
Нет тела - нет дела
, дети же увидят!
и поплюются, они то другое в инете уже насмотрелись
3.09.2020 08:52 Перди в другом месте, пенс!
озабоченная школота обсуждает "мешочки".
Эхххх!!!! Вот если б мне выставить свой натурпродукт! Это было б дааа
0,5
даже не 1
0,8?
0,8?
0,75!!!