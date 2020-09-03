Шквалистый ветер и жару обещают в Алтайском крае 3 сентября

3 сентября в Алтайском крае установится жаркая погода, передает региональный Гидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, днем в регионе столбики термометров покажут от +26°С до +31°С. Преимущественно без осадков, местами по северо-западу возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит +26...+28°С. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/c.
Комментарии
Ухххх....
Вчера же писали, что похолодание сегодня.