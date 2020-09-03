Житель Алтайского края получил ранение, выпил со стрелком и умер

Распитие спиртного двумя знакомыми на животноводческой стоянке в Усть-Канском районе в ночь с 26 на 27 августа привело к непоправимым последствиям, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Следователи выяснили, что одного из мужчин оскорбили грубые высказывания товарища в свой адрес. Тогда злоумышленник достал ружье и выстрелил в руку и ногу оппонента.
"Не осознав произошедшего, мужчины продолжили распивать спиртное, после чего легли спать. От полученных в результате преступных действий подозреваемого телесных повреждений и обильной кровопотери 32-летний житель Алтайского края, прибывший в республику для сбора кореньев, скончался на месте происшествия", – уточнили в региональном управлении Следственного комитета.
Проснувшись утром, сельчанин обнаружил знакомого мертвым. Не желая нести ответственность за преступление, он сбросил тело с обрыва к берегу реки Кокса, надеясь, что погибшего унесет течением. Для транспортировки трупа к месту назначения злоумышленник привязал его к лошади.
Владельцу стоянки он рассказал, что его знакомый покончил жизнь самоубийством.
Полицейские через два дня нашли тело на берегу реки – оно не долетело до воды. Подозреваемого задержали. Правоохранители решают вопрос с его заключением под стражу.
В отношении ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Комментарии
Житель Республики Алтай- страшные люди, могут убить одним взглядом или выдохом перегара, зачем им ружья продают?