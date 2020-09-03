Россия оказалась на одном уровне с Ботсваной по качеству элит

Исследование уровня качества элит, проведенное университетом Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школой управления "Сколково", показало, что Россия находится по этому показателю на 23 позиции.
Страна набрала 48,9 балла. Столько же у африканской страны Ботсваны, с которой РФ и поделила 23-24 места.
Возглавили рейтинг Сингапур, Швейцария, Германия, Великобритания и США. Топ-10 дополнили Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Швеция.
Во вторую десятку вошли Норвегия, Китай, Польша, Португалия, Франция, Израиль, Италия, Испания, Казахстан и Индонезия.
Замкнули рейтинг Египет (32 место), Аргентина (31), ЮАР (30), Нигерия (29) и Турция (28).
Как показатель качества элит использовалось их совокупное влияние на общество и экономику в целом. В том числе, способность лоббировать свои интересы, инфляция, отношение госдолга к ВВП, модели перераспределения благосостояния, налоговая политика и конкурентоспособность банковского сектора.
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