Четверг, 3 Сентябрь, 12:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,86
€ 87,74
27°

1005000 +0
Обь
295см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Полицейский и художник спасли тонущую в Катуни женщину

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула упала в воду, делая селфи
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

Полицейский и художник-декоратор спасли тонущую в Катуни женщину, которая упала в воду после неудачного селфи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 августа в районе турбазы "Спутник". Жительница Барнаула отдыхала с компанией знакомых на берегу реки и решила сделать селфи на скалистом выступе. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина обронила в реку тапочек и попыталась его достать, но упала в воду и ее понесло сильным течением. Подруги горожанки начали кричать и звать на помощь, однако водоворотом ее развернуло и понесло к камням.

"Хорошо, что в этот момент мы были рядом, и Сергей Черников нырнул ее спасать, потом на крики прибежал и нырнул следом Алексей Стешак. Женщину успели вытащить возле камней, еще немного и ее унесло бы течением. Ребята настоящие герои!" – рассказали очевидцы.

Известно, что женщина не умела плавать, однако когда ее спасли, помощь медиков ей не понадобилась. В настоящее время решается вопрос о награждении героев. Это сотрудник МВД по Республике Алтай Сергей Черников и художник-декоратор Алексей Стешак.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.09.2020 10:33
- гость -

Где фото женщины?

3.09.2020 11:17
- гость -

одно слово - селфи...

3.09.2020 11:26
гость

одно слово - нетрезвая

3.09.2020 11:39
- гость -

в сл. раз не успеют

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
12:38
Глава Гидрометцентра предупредил о заморозках в Сибири 0
12:23
"На горе детей – не пиариться": краевой омбудсмен рассказала о принципах своей работы 4
12:10
64 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 0
12:01
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом 2
11:57
Росгвардейцы жестко вытащили водителя из автомобиля в Барнауле 7
11:40
Камера, мотор! Шукшинский кинофестиваль открыли в Барнауле в "коронавирусном" формате 0
11:04
Звезда сериала "Универ" прилетела на Алтай в одиночестве 4
10:52
Алтайский вуз может потерять профессуру из-за ковидных ограничений 4
10:40
В Алтайском крае строят дороги к фермам и селам 3
10:28
Антитела у переболевших COVID-19 постепенно исчезают 8
10:15
Полицейский и художник спасли тонущую в Катуни женщину 4
10:02
Умер бывший солист "Ласкового мая" 3
09:50
Россия оказалась на одном уровне с Ботсваной по качеству элит 9
09:37
Житель Алтайского края получил ранение, выпил со стрелком и умер 3
09:23
Три башни, две высотки, одна "свечка". В Барнауле утвердили проект ЖК у ТЦ "Гулливер" 46
09:11
Главе Барнаула поднимут зарплату 16
09:00
В каких продуктах содержится сахар и чем его можно заменить. Инфографика 1
08:51
19 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
08:39
И снова третье сентября. Мемы про день, "когда горят костры рябин" 2
08:28
Лавров заявил, что в Белоруссии находятся 200 натренированных на Украине экстремистов 11
08:04
Время не стрелять. Алтайская Росгвардия изъяла 40 единиц оружия 2
07:49
"Почему бы и нет". Теннисистка Софья Жук выложила горячее фото с обнаженной грудью 23
07:35
Сильно переоценены. Почему барнаульские застройщики отказываются покупать участки "с рук" 4
07:18
У Бога добавки не просят: лучшие афоризмы Сергея Довлатова 7
07:02
"Убитую" дорожку у лицея в Барнауле сделали через день после жалобы общественников 1
06:47
Netflix подстроит свой сервис для российских пользователей 0
06:33
Черный сентябрь: 16 лет трагедии в Беслане. Хроника событий 5
06:17
Народные приметы 3 сентября. Что делать на Фадеев день, чтобы в семье не было ссор 0
06:03
Шквалистый ветер и жару обещают в Алтайском крае 3 сентября 3
23:51
Такой день. Крупный пожар в центре Барнаула и смертельное ДТП во время погони 0
23:33
Меркель: сомнений в отравлении Навального "Новичком" быть не может 70
23:15
Михаил Мишустин собрался в Белоруссию 0
22:54
Спасатели нашли тело утонувшего под Рубцовском охотника 0
22:32
Асфальт провалился на одной из барнаульских дорог после укладки канализации 0
22:03
"Я плачу". Звезда сериала "Воронины" о смерти Бориса Клюева 0
21:52
Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры 5
21:32
Алтайские семьи могут обратиться за выплатами на детей до конца сентября 0
21:12
Кабмин ФРГ: Бундесвер подтвердил отравление Навального "Новичком" 12
20:56
Барнаульцам предлагают определить место для надписи "Барнаул орденоносный" 2
20:31
Алтайский край занял третье место в СФО по доле выздоровевших от COVID-19 0
20:11
В центре Барнаула загорелся деревянный дом. Видео 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 157 0
19:31
Суд продлил арест Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене 0
19:05
В Барнауле горячую воду отключат почти в 40 домах, трех детсадах, школе и больнице 0
18:49
Алтайский край замыкает пятерку лидеров по распространению COVID в СФО 1
18:29
Почти три миллиона рублей направят на реабилитацию соцработников в Алтайском крае 0
18:03
В школу – с подарками. "Ростелеком" и партнеры помогли собрать детей к 1 сентября 0
17:56
Долгострой на Ленина, 195а планируют подготовить к сдаче к концу осени 2
17:46
Объем инвестиций в Алтайском крае вырос на 15% 0
17:31
Жители поселка Новосиликатного два года не могут дождаться ремонта дороги 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.