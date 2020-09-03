Полицейский и художник спасли тонущую в Катуни женщину

Полицейский и художник-декоратор спасли тонущую в Катуни женщину, которая упала в воду после неудачного селфи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
По информации ведомства, инцидент произошел 30 августа в районе турбазы "Спутник". Жительница Барнаула отдыхала с компанией знакомых на берегу реки и решила сделать селфи на скалистом выступе. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина обронила в реку тапочек и попыталась его достать, но упала в воду и ее понесло сильным течением. Подруги горожанки начали кричать и звать на помощь, однако водоворотом ее развернуло и понесло к камням.
"Хорошо, что в этот момент мы были рядом, и Сергей Черников нырнул ее спасать, потом на крики прибежал и нырнул следом Алексей Стешак. Женщину успели вытащить возле камней, еще немного и ее унесло бы течением. Ребята настоящие герои!" – рассказали очевидцы.
Известно, что женщина не умела плавать, однако когда ее спасли, помощь медиков ей не понадобилась. В настоящее время решается вопрос о награждении героев. Это сотрудник МВД по Республике Алтай Сергей Черников и художник-декоратор Алексей Стешак.
Комментарии
Где фото женщины?
одно слово - селфи...
одно слово - нетрезвая
в сл. раз не успеют