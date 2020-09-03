В Минпромторге объяснили запрет на фотографирование книг в магазинах

Возможный запрет на фотографирование книг в магазинах касается только их содержательной части, а не обложек. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Минпромторга России.
"Конечно же, речи не идет об общем виде изданий. Полагаем, что правоприменение должно касаться лишь копирования их содержательной части", – пояснили в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того чтобы купить книгу, в основном учебную или научную литературу, просто фотографируют нужные страницы.
Ранее стало известно, что в России хотят ввести запрет на фотографирование печатных изданий в магазинах до их покупки. Отмечалось, что мера направлена на защиту прав продавцов книг в связи с развитием современных технологий.
Комментарии
Лучше бы регулятор таргетирующий нашу инфляцию озаботился скупкой иностранной валюты банками, увеличившейся в 18 раз. Это откровенно подрывает экономику страны, делает ее уязвимой и манипулируемой большими игроками.
а как же конституция в частности Статья 29 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом
3.09.2020 13:02
кот Василий
защита прав собственности на авторский труд тоже есть
распрастраняйте личную информацию как хотите
Покупателей фотографируют на камеру, я против съемок.