Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева отреагировала на критику от депутатов регионального Заксобрания на недавней сессии АКЗС. Тогда народные избранники хоть и одобрили отчет детского омбудсмена, но высказали немало замечаний в адрес Казанцевой.

Накануне на сайте регионального правительства прошел интернет-форум с участием уполномоченного по правам ребенка. Часть вопросов, адресованных Ольге Казанцевой, касалась как раз ее взаимодействия с депутатским корпусом. В частности у омбудсмена поинтересовались, согласна ли она с высказанными в ее адрес замечаниями и готова ли менять что-то в своих подходах к работе.

По оценке Казанцевой, все, что связано с проблемами в сфере детства, не может ни одного человека оставить равнодушным. Именно этим она объяснила чрезмерные эмоции парламентариев: "Уверена, что это проявление неравнодушия депутатского корпуса к детской боли и страданиям".

По словам омбудсмена, часто требуется молниеносная реакция на ситуацию. "Например, сегодня малыш выпал из окна третьего этажа в Яровом. Обратилась в Минздрав для его госпитализации в краевую больницу. Иногда освещение деятельности уполномоченного по правам ребенка, наверное, требует большей активности, раз возникают вопросы. Для меня есть внутренний запрет – на горе детей не пиариться. Но повышать открытость обязательно буду", – пообещала журналистам уполномоченная по правам ребенка.

Кроме того, Ольга Казанцева не согласилась с тем, что ее подход к решению проблем детей носит слишком "чиновничий" характер:

"Моя работа связана с ежедневным общением с родителями детей. Они обращаются по острейшим проблемам, иногда это вопрос судьбы ребенка, иногда вопрос жизни, но всегда вопрос благополучия. Очень часто это вопрос срочный, который нужно решить "еще вчера". И тут не до бюрократии".

Между тем детский омбудсмен признала, что в одиночку справиться с возложенными на нее задачами не под силу, поэтому ключевое значение приобретает работа в команде. Речь идет о различных общественных организациях, органах местного самоуправления и т. д. В ближайшей перспективе при уполномоченном появятся экспертный совет. Кроме того, Казанцева анонсировала запуск сайта уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае.

В заключение детский омбудсмен обратила внимание на несовершенство законов, из-за чего, по ее мнению, страдает эффективность работы.

"К сожалению, закон не всегда позволяет нам делать то, что могут депутаты. И наоборот. Депутаты не всегда видят то, о чем не может публично рассказывать уполномоченный. Даже если это происходит у них в округе. Я открыта для предложений. Лучшие идеи мы, конечно, возьмем на вооружение", – резюмировала Казанцева.