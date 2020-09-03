Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане

По мнению некоторых врачей, ношение телефона в кармане может негативно повлиять на репродуктивную систему, однако убедительных данных по этому вопросу пока не существует, сообщил агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
"По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было. Общий совет по-прежнему остается в силе – человеку следует по возможности сокращать время контакта тела с мобильным телефоном", – отметил специалист.
Ранее эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, что смартфоны с OLED-экранами наиболее вредны для здоровья. В частности, примерно у каждого десятого пользователя при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость и сухость в глазах.
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