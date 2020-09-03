Задержанного в Барнауле пособника террористов будут судить в Хабаровске

Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела против 22-летнего иностранца, который работал на террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России, – прим. amic.ru). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что он проживал в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. Мигрант установил связь с причастными к деятельности террористической организации и выразил желание примкнуть к их рядам.
За деньги молодой человек собирал информацию о местах массового скопления людей в Барнауле, а также делал детальные фотографии территорий. Обвиняемый заявил, что действовал осознанно.
Молодому человеку предъявили обвинение в приготовлении к участию и пособничестве деятельности террористической организации. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске для рассмотрения по существу
Как ранее писал amic.ru, выходца из Средней Азии задержали в аэропорту Барнаула сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в июне 2020 года. Он собирался вылететь в Москву, а затем перебраться на Ближний Восток для участия в боевых действиях.
Комментарии
Зачем таких тварей вообще судить? Он хотл унести жизни сотней людей.
Таких животных жизнь не должна ничего стоить, а значит им незачем существовать в этом мире.
Зачем таких тварей вообще судить?
Зачем мигрантов вообще в страну пускать! Среди них полно таких тварей
так же он и про нас думает!
Чем Вы лучше его?
14:08- гость -" он и про нас думает!"
Пусть думает у себя на родине, если она у него есть.
В Хабаровске не надо, там посадить не получится