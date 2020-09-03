Алтайская прокуратура заблокировала сайты со способами незаконной охоты

Прокуратура Солтонского района заблокировала два сайта интернет-магазинов с инструкциями о способах нелегальной охоты, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как отмечается, пользователям предоставлялась информация "о приобретении капкана на бобра, выдру, а также о способах изготовления силков и петель для добычи животных".
"Согласно правилам охоты при отлове и (или) отстреле охотничьих животных, запрещается использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры, за исключением отлова волка в целях регулирования его численности. Также <...> запрещается применение петель", – говорится в сообщении.
В итоге прокуратура направила в Солтонский районный суд административное исковое заявление о блокировке сайтов с запрещенной информацией. Суд удовлетворил требования ведомства.
Комментарии
Зверушки нету. Леса нету. Ни фига нету.