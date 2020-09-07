Все секреты ипотеки. Барнаульцам расскажут, как взять выгодный кредит на квартиру

Такой выгодной ипотеки страна еще не видела. Но даже несмотря на низкую ставку и большой выбор предложений, многие опасаются брать кредит на жилье. Отчасти и потому, что боятся подводных камней. Если у вас есть вопросы: как получить минимальную ставку, как выбрать застройщика и банк, как не переплатить за страховку – задайте их единственному официальному представителю компании "ВИРА-Строй" и Сбербанка.

12 сентября они проведут совместную "Ипотечную субботу".

Те, кто еще лет пять назад брал жилье по ставке под 14%, безусловно, завидуют счастливым обладателям ипотеки под 6,5%. Покупателям квартир в жилом комплексе "Матрешки" можно позавидовать еще больше. Сейчас жилье с готовым ремонтом там можно купить всего от 0,7% годовых. Такие условия доступны только в компании "ВИРА-Строй" по программе "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми".

Главные условия* – процент действует на время строительства дома и нужно оформить страхование жизни и здоровья заемщика в ООО СК "Сбербанк страхование жизни" или в других аккредитованных ПАО "Сбербанк" компаниях.

После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 4,7% годовых на оставшийся срок. Для тех, кто не попадает под программу "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми", действует ставка от 2,1%.



Еще одно удобство – широкий выбор квартир. В "Матрешках" есть жилье разных планировок и площадей – от студий до трехкомнатных. Отделка под ключ, рядом школа и детский сад, хорошая транспортная развязка и развитая коммерческая инфраструктура – это отличное место для жизни. Да еще и со скидкой до 140 тысяч рублей. Кстати, как ее получить, спрашивайте у консультантов на "Ипотечной субботе". Там вы сразу сможете забронировать квартиру в "Матрешках". Все консультации бесплатны.

"Ипотечная суббота" пройдет 12 сентября с 10:00 до 16:00 в офисе продаж единственного официального представителя строительной компании ООО ИСК "ВИРА-Строй" по адресу проспект Красноармейский, 75Б, 3 этаж.



Кроме того, в любое время по всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис "VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО ИСК "ВИРА-Строй". Главный офис находится на проспекте Красноармейском, 75Б, 3-й этаж (с понедельника по пятницу работает с 09:00 до 18:00), дополнительный – на улице Балтийской, 95 (понедельник, вторник, четверг и пятница – с 09:00 до 19:00, среда – с 10:00 до 18:00, суббота – с 10:00 до 14:00). Телефон: (3852) 22-39-19.

"VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО ИСК "ВИРА-Строй".

Пр. Красноармейский, 75б, 3-й этаж

Телефон: 8 (3852) 22-39-19

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* Для участия в программе требуется первоначальный взнос от 15%, минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная для Алтайского края – 6 млн рублей.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru.

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Застройщик ООО ИСК "ВИРА – Строй": разрешение на строительство и проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Объекты – ул. Балтийская, 93, Сергея Ускова, 41.