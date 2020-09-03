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В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям

, ИА "Амител"
Соответствующее предложение направлено на имя главы Минздрава
Фото: profibeer.ru

Фото: profibeer.ru

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил наложить запрет на продажу безалкогольного пива несовершеннолетним, сообщает RT.

Соответствующее обращение общественник направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. Хамзаев обратил внимание на тот факт, что продажа безалкогольного пива детям никак не регламентирована. Следовательно, подростки могут покупать эту продукцию, привыкая к ее вкусу. В дальнейшем это может привести к переходу на "настоящий" алкоголь, уверен Хамзаев.

Кроме того, в безалкогольном пиве допускается содержание алкоголя до 0,5%, а это может негативно влиять на здоровье детей, подчеркнул общественник.

Ранее amic.ru писал, что Хамзаев предложил возродить механизм распределения в вузах для студентов, которые не могут платить за обучение.

По мнению общественника, выпускники школ, которым не хватило баллов на бюджетные места, должны иметь возможность заключать договоры на обучение на безвозмездной основе. После получения диплома такие студенты "будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2020 16:06
Медведь-шатун

Пиво это отрава для народа, геноцит в действии, давайте в школах продавать ....безалкогольное ведь...

3.09.2020 16:34
parom4ik

"Кроме того, в безалкогольном пиве допускается содержание алкоголя до 0,5%, а это может негативно влиять на здоровье детей, подчеркнул общественник."
Тогда, по этому предложению, следует запретить несовершеннолетним продажу кефира и кваса, в которых на много больше алкоголя, чем 0,5%...
Дурдом...

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