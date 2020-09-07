Повысить производительность. Как алтайским бизнесменам помогают работать эффективнее

Средние и крупные предприятия теперь могут повысить свою эффективность с помощью национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Операторами программы в Алтайском крае стали Федеральный и Региональный центры компетенций в сфере производительности труда. Первые участники нацпроекта уже оценили его эффективность. Так, алтайский завод "Промкотлоснаб" нарастил выработку на 133%, а "Барнаул РТИ" вдвое увеличил качество выпускаемой продукции.

Подтянуть слабые места

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" действует в рамках исполнения майских указов президента России.

Он включает в себя три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Поддержка занятости" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Задачи последнего – повышение производительности труда путем создания культуры непрерывных улучшений.

Оператором по проведению таких изменений выступает специально созданный для этих целей Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Он работает по проектам, которые основаны на опыте оптимизации процессов в компании Toyota, в подразделениях корпорации Росатом и других мировых лидеров. Эти программы помогают выстраивать эффективную производственную систему на предприятии.

В нашем регионе оператором проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда" стал Региональный центр компетенций (РЦК). Его создали в 2019 году на базе Алтайского центра кластерного развития, учреждения подведомственного Министерству экономического развития Алтайского края.

У предприятий региона есть возможность получить за счет государства бесплатный аудит и оптимизацию всех бизнес-процессов. А это значит – повысить эффективность и производительность на выходе.

"С началом работы регионального центра компетенций в структуре алтайского центра кластерного развития у региональных предприятий появилась возможность получить адресную поддержку в области оптимизации бизнес-процессов и бережливого производства, – подчеркнул директор "Алтайского центра кластерного развития" Сергей Кореннов.

Этапы реализации

Для каждого предприятия-участника разрабатывается собственная система усовершенствования процессов, основанная на методологии ФЦК.

"Работа с компанией делится на четыре основных этапа. Первый этап – "Подготовка", на котором проходит базовое обучение первого лица компании и членов рабочей группы предприятия, а также выбор пилотного потока – производственного процесса", – рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.

Второй этап – "Диагностика и планирование" – длится три месяца. За это время эксперты проводят углубленное практическое обучение рабочей группы предприятия, анализируют вместе с рабочей группой пилотный поток, а также составляют план мероприятий по его улучшению.

Еще три месяца занимает третий этап – "Внедрение улучшений". На предприятии создаются проектный офис, функции которого – открытие потоков для охвата всего предприятий.

На четвертом этапе – "Тиражирование" – рабочая группа компании, получив от экспертов необходимые знания и навыки, начинает самостоятельно проводить улучшения по всем потокам в течение последующих двух с половиной лет. При необходимости они могут обратиться за консультациями к экспертам РЦК или ФЦК.

Первые участники

В Алтайском крае пионерами проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда" под региональным управлением в декабре 2019 стали "Промкотлоснаб" и "Барнаул РТИ".

На первом предприятии по итогам диагностики пилотного проекта "Производство водогрейного котла" изначально выявили 25 проблем. Дальнейшие действия позволили при прежних ресурсах сократить срок изготовления котла почти в три раза.

На заводе "Барнаул РТИ" пилотным потоком стало производство каландрированной ткани. Вот лишь некоторые достигнутые изменения: время выпуска 1 кв.м ткани сокращено с 19,8 до 5,8 минуты. Производительность труда повышена почти в четыре раза. Качество продукции возросло почти до 100% с прежних 50%.

Сейчас работа в рамках проекта ведется на предприятиях "Хлеб-4", "Алтайхолод" и "Завод механических прессов". Открываются проекты на "Газпром газораспределение Барнаул", "Производство силикатного кирпича" и "Бочкаревский пивоваренный завод". И до конца года в состав участников войдут еще три производственные компании края. В целом до 2024 года эксперты РЦК окажут профессиональное содействие почти четырем десяткам организаций.

Кстати, со следующего года, после завершения "полевой" работы федеральных экспертов в регионе, РЦК станет основным оператором реализации нацпроекта в Алтайском крае.

"Мы довольны результатом работы Регионального центра компетенций. Он сопоставим с работой экспертов ФЦК", – отмечает замминистра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин.

Справка

Принять участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей. Они должны относиться к базовым несырьевым отраслям экономики: обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ.

Подать заявку можно на сайте производительность.рф. А также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.