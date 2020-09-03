Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи подержанных вещей

Министерство финансов не предлагало ввести новый налог с продаж подержанных вещей на онлайн-площадках и в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается", – уведомили в Минфине.
Ранее газета "Ведомости" сообщила о том, что продажи подержанных вещей через онлайн-сервисы "Юла" и "Авито" хотят обложить налогом по ставке 13%. По подсчетам экспертов, такая инициатива могла бы обогащать казну государства на 80 миллиардов рублей в год.
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