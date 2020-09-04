Под открытым небом. В Барнауле стартовали показы фильмов "Шукшинского кинофестиваля"

Площадка в парке "Барнаульская крепость". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые показы в рамках Шукшинского кинофестиваля прошли в Барнауле 3 сентября. Зрители, которые уже соскучились по кинолентам на большом экране, могут бесплатно, на открытом воздухе посмотреть конкурсную программу фестиваля. Показы продлятся до 5 сентября включительно на трех площадках краевой столицы: "Барнаульская крепость", Парк спорта Алексея Смертина и Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. В связи с действующими ограничениями на просмотры фильмов приглашают не более 50 человек. Наличие маски обязательно.

Напомним, в этом году XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит в особом формате: без массовых мероприятий, красных ковровых дорожек и встреч с режиссерами.