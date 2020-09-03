Двое подростков угоняли автомобили в Алтайском крае

Двоих 15-летних подростков из Косихинского района обвиняют в угоне автомобилей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации следствия, в мае 2020 года юные злоумышленники решили угнать автомобиль, находившийся на придомовой территории в одном из сел муниципалитета. Проникнув ночью в салон незапертой машины, молодые люди затем откатили ее от дома, завели и отправились кататься по улицам села.
Во время расследования правоохранители также доказали, что в июне подростки были причастны к угону еще одного транспортного средства.
В результате уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" с обвинительным заключением прокурора направили в суд. Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме.
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