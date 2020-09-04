В Алтайский край пришла осень. Прогноз погоды на 4 сентября

В алтайском Гидрометцентре предупредили жителей региона о похолодании, осадках и сильном ветре в пятницу, 4 сентября.

Согласно данным метеорологов, в отдельных районах края ожидаются дожди, грозы и град, а местами по югу и востоку – сильные дожди. Температура воздуха при этом составит от +14 до +19 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с, при порывах его скорость может достигать 20 метров.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. Утром – дождь. Скорость западного ветра не превысит 12 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках на территории южных регионов Сибири в ближайшие дни.