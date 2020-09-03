Депутат Госдумы поддержала отмену налога на имущество для многодетных

Депутат Госдумы от либерал-демократов Елена Строкова, курирующая Алтайский край по линии партии, поддержала предложение отменить имущественный налог для многодетных семей до совершеннолетия младшего ребенка. Об этом сообщается на официальной странице регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае.
"На фоне уже работающих программ по улучшению демографической ситуации в России вполне логичным решением можно считать отмену имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребенком, – заявила Строкова. – Однако необходимо учесть, чтобы такая льгота действительно касалась тех, кто в ней нуждается".
Как ранее писал amic.ru, с соответствующей инициативой выступила глава Национального родительского комитета и член комитета Общественной палаты Ирина Волынец.
Она выразила уверенность, что принятие соответствующего закона уменьшит нагрузку на бюджет многодетных семей и благотворно скажется на демографии.
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