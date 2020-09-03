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Новости

Такой день. Смерть известного хирурга и штормовое предупреждение в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 3 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 3 сентября. Без коронавируса.

В Алтайский край идут грозы, град и сильный ветер. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности в непогоду, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Мэру Барнаула и некоторым другим чиновникам города с 1 октября повысят зарплаты. Рост ежемесячного вознаграждения составит 3%.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы Юрий Субботин трагически погиб на 60-м году жизни. Подробности кончины медика пока не разглашаются, но уже известно, что смерть наступила в результате ДТП.

Командиры легендарной пилотажной группы "Стрижи" прибыли в Барнаул готовить шоу к Дню города. В нем примут участие семь самолетов МиГ-29 и 18 человек летного состава.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил прививку от гриппа. Глава региона рассказал, что выбрал отечественную вакцину, а также призвал местных жителей тем же способом защититься от опасного вируса.

Реконструкцию улицы Попова в Барнауле завершили на 70%. Дорожники уже обустраивают посадочные площадки и карманы для общественного транспорта, устанавливают бордюрный камень, асфальтируют тротуары, а также укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Все работы должны завершиться до 1 октября.

В главном управлении МЧС по Алтайскому краю рассказали, что предварительной причиной пожара в двухэтажном доме на улице Пролетарской в Барнауле, который произошел вечером 2 сентября, стало неосторожное обращение с огнем. Виновник инцидента до сих пор не найден.

В комитете по образованию Барнаула пообещали улучшить школьное питание. Планируют это сделать за счет усовершенствования технологии приготовления гарниров и добавления в рацион на завтрак мясных блюд, а также творожной и картофельной запеканок.

Жительница Алтайского края во время рыбалки случайно заделала удочкой линии электропередачи и на следующий день скончалась от полученных ожогов. Следователи считают, что вина лежит на местном предпринимателе, который за фиксированную плату позволял всем желающим рыбачить на арендованном им водоеме.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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