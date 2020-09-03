Михаил Ефремов посвятил стих погибшему Сергею Захарову. Запись

Известный российский актер Михаил Ефремов во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП с его участием зачитал стих собственного сочинения. Он был посвящен погибшему Сергею Захарову. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Сергей, мы не были знакомы. Наше знакомство стало ужасным, я был в состоянии алкогольной комы. А ты погиб совершенно напрасно", – этим четверостишием началось произведение.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в аварии, объяснив свою позицию тем, что ничего не помнит. 21 августа Ефремов также выразил уверенность, что в момент инцидента не находился за рулем своего авто.
Однако на суде 3 сентября он неожиданно полностью признал свою вину. Адвокат артиста, Эльман Пашаев, рассказал журналистам, что Ефремов готов к тюремному заключению и даже уже собрал вещи.
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