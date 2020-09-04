Александра Лукашенко включили в список "Миротворца"

Президента Белоруссии Александра Лукашенко включили в список украинского сайта "Миротворец" как "пособника террористов и российских оккупантов".

В вину главе государства поставили отказ выдать украинским властям 33 бойца ЧВК "Вагнер", которых арестовали в Минске.

Ранее amic.ru писал, что белорусские силовики задержали 33 россиян, которых назвали "боевиками". Они прибыли в Минск, где привлекли к себе внимание "однотипной камуфляжной одеждой" и "нетипичным для туристов поведением".

Сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, где обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.

В конце 2019 года мониторинговая миссия ООН на Украине призвала депутатов Верховной рады закрыть скандальный сайт "Миротворец". Зампредседателя миссии Бенджамин Моро объяснил это тем, что люди, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. По его словам, открытие данных несет опасность для них.