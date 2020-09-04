Фото: instagram.com/salmahayek
Обворожительная Сальма Хайек совсем недавно отпраздновала 54-летие. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки в обтягивающем, но не открытом купальнике. Он подчеркивает достоинства фигуры актрисы, над которой, как кажется, возраст совсем не властен.
Мексиканка поблагодарила своих фанатов, которые не забыли о дне рождения любимой знаменитости и приготовили для нее специальный подарок.
"Я очень благодарна и горжусь каждым годом из прожитых мной 54 лет, – написала артистка. – Спасибо всем за поздравления, особенно моим поклонникам, которые создали специальный аккаунт в честь моего дня рождения".
Актриса, режиссер, продюсер – Хайек попробовала себя в различных качествах. В частности, она стала первой мексиканской актрисой, номинированной на "Оскар".
Комментарии
Ну а что. до пенсии ей еще далеко теперь.
Хз кто такая. Да и фото как фото. миллиарды таких в инете, причем девушек гораздо моложе.
Дальше.....
Дурачок ты Крашенный. Не знать кто такая Сальма. Тебе наверно Саня Серая ближе?
Молодец, мексиканка!
офигенаая, Вот Сальма порадовала так порадовала. А крашенный по мужикам спец наверное, что он понимает?