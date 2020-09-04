Подавляющее большинство россиян считают себя патриотами

82% россиян считают себя патриотами, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Исследование показало, что наибольшее число патриотов (по 84%) приходится на возрастные группы 46-60 и от 60 лет и старше. Среди респондентов в возрасте 18-30 лет такой считают себя патриотами 78% опрошенных.

Свыше 70% россиян считают, что патриотом не может быть человек, который старается избежать службы в армии, а 69% россиян уверены, что для этого необходимо знать историю своей страны. Почти половина россиян также полагает, что ничего общего с патриотизмом не имеют люди, которые не ходят на выборы.