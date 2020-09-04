Подавляющее большинство россиян считают себя патриотами

82% россиян считают себя патриотами, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение".
Исследование показало, что наибольшее число патриотов (по 84%) приходится на возрастные группы 46-60 и от 60 лет и старше. Среди респондентов в возрасте 18-30 лет такой считают себя патриотами 78% опрошенных.
Свыше 70% россиян считают, что патриотом не может быть человек, который старается избежать службы в армии, а 69% россиян уверены, что для этого необходимо знать историю своей страны. Почти половина россиян также полагает, что ничего общего с патриотизмом не имеют люди, которые не ходят на выборы.
Комментарии
"Свыше 70% россиян считают, что патриотом не может быть человек, который старается избежать"
Что и требовалось доказать.
Православие, самодержавие, народность
У этой страны нет будущего.
Да мы- то патриоты, а вот те, от которых зависит наше будущее, в бОльшей своей части нет, а нам, как всегда, за державу обидно.
Минимальный уровень понимания уже есть, но недостаточный.
«Справедливо говорят, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству» ВВПутин
Был патриотом, только другой страны.
За Родину, за Путина и вротенбергов с дерирыбками !!!
опять вброс по госзаказу? ну ну .... я думаю большинству россиян СТЫДНО ВЫЖИВАТЬ в самой богатой ресурсами стране, которые разворовывают олигархи у власти. не им мы присягу давали а стране, не ради них воевать готовы а ради земли, страны, но так как все это приналежит не народу а им...то и в рот им дышло.
К военным людям так и льнут, а потому что патриотки.
Кричали женщины Ура! и в воздух чепчики бросали.
Как не почитаешь коменты у Соловьева, одно бабье этому помету дифирамбы поет.
Патриот - это пес, которого хозяин кормит через день скудными объедками, периодически бьет палкой, а пес все равно сторожит дом и лижет руки хозяину.
Я патриот своей земли, на которой живу и враг государства в котором вынужден жить.