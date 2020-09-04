Фото: instagram.com/favlav

Бывшая участница группы "Серебро" Полина Фаворская снялась полностью голой на улице. Фотографию артистка опубликовала в своем Instagram.

На черно-белом снимке певица запечатлена со спины. "Я хаос. Ты – мой фрактальный мир", – подписала публикацию Фаворская. Пост уже набрал более тридцати тысяч лайков.

Подписчики удивились смелости исполнительницы, однако по большей части раскритиковали ее за подобную наготу. "Глупо", "Чересчур", "Купите ей одежду", "Мой бы меня убил за такое", – пишут фанаты. При этом некоторые оценили красоту девушки и кинематографичность фотографии, похвалив ее за участие в откровенной фотосессии.