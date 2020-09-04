Фото: instagram.com/favlav
Бывшая участница группы "Серебро" Полина Фаворская снялась полностью голой на улице. Фотографию артистка опубликовала в своем Instagram.
На черно-белом снимке певица запечатлена со спины. "Я хаос. Ты – мой фрактальный мир", – подписала публикацию Фаворская. Пост уже набрал более тридцати тысяч лайков.
Подписчики удивились смелости исполнительницы, однако по большей части раскритиковали ее за подобную наготу. "Глупо", "Чересчур", "Купите ей одежду", "Мой бы меня убил за такое", – пишут фанаты. При этом некоторые оценили красоту девушки и кинематографичность фотографии, похвалив ее за участие в откровенной фотосессии.
Комментарии
тема сисек не раскрыта, расходимся
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для 54-х лет выглядит обалденно. У нас на работе многие в 40 выглядят в сто раз хуже.
Красота страшная сила...
- гость -
для 54-х лет выглядит обалденно. У нас на работе многие в 40 выглядят в сто раз хуже.
где 54?
сейчас что бы продемонстрировать и показать что у тебя "талант" просто необходимо снять трусы... без этого ни как!
Полина Владимировна Фаворская (род. 21 ноября 1991,
ошибся(лась картинкой), видать
тема сисек не раскрыта, расходимся
да кабздец какойто амик нам всякую фигню каждый день втюхивает!
Я хаос. Ты – мой фрактальный мир
судя по надписи и беготне голышом в общественном месте ее ждет дурка
че то нюхнула или курнула...
Да ладно, голышом и голышом, фотка не пошлая и слава богу по-нынешним-то временам, но Сальма Хайек пониже эффектней.
Фотошопом жопу замазали, к чему это? О нашей нравственности беспокоятся?