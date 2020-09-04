Гордума одобрила повышение зарплаты главе Барнаула

Городская дума на заседании, которое проходит 4 сентября, одобрила повышение зарплат мэру и некоторым чиновникам. Индексация составит 3%.
Таким образом, с октября 2020 года глава города Вячеслав Франк будет ежемесячно получать чуть более 52 тысяч рублей, а, например, зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко – почти 47 тысяч.
Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов федеральных государственных гражданских служащих на 3% с 1 октября 2020 года. Индексация ждет всех депутатов и выборных должностных лиц, работающих на постоянной основе, а также всех муниципальных служащих.
Комментарии
Это поди без премий. А премии еще тыщ 200-300.
Когда уже цирк с главой Октябрьского прекратиться? Положено 10 суток - пусть сидит в общей камере! Хватит уже и так вся страна над городом смеется!
4.09.2020 10:51
Мимопроходящий
Это поди без премий. А премии еще тыщ 200-300.
однозначно без премий, рвались бы они на такие зарплаты
ну еще бы гордума не одобрила бы повышения зарплат себе
Что-то как-то несерьезная ЗП для мэра. Остальное он должен как в том анекдоте про кладовщика добить?
Это наверное с грядущим повышением проезда на транспорте?
4.09.2020 11:51
Дядька
Это наверное с грядущим повышением проезда на транспорте?
Да наш городской мэр с октября будет ездить на общественном транспорте, как все уважаемые мэры других стран!
Написано же "зарплата", "будет ежемесячно получать чуть более 52 тысяч рублей", но глупцы начали писать про какие то "без премий".