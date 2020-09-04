Гордума одобрила повышение зарплаты главе Барнаула

Городская дума на заседании, которое проходит 4 сентября, одобрила повышение зарплат мэру и некоторым чиновникам. Индексация составит 3%.

Таким образом, с октября 2020 года глава города Вячеслав Франк будет ежемесячно получать чуть более 52 тысяч рублей, а, например, зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко – почти 47 тысяч.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов федеральных государственных гражданских служащих на 3% с 1 октября 2020 года. Индексация ждет всех депутатов и выборных должностных лиц, работающих на постоянной основе, а также всех муниципальных служащих.