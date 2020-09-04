Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами. При этом он выключает телевизор каждый раз, когда слышит о сговоре с Россией.
"Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами – это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо", – заявил президент во время митинга в Пенсильвании.
Относительно обвинений в сговоре Трамп отметил, что они были опровергнуты как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Кремля, поэтому когда он слышит об этом по телевизору, то просто его выключает, пишет РИА "Новости".
Комментарии
Я как будто спутешествовал на 4 года назад. Тогда слова были точно такими же
Во гонит то...
4 года назад с такими же словами он победил
А вот предвыборная риторика появилась, именно на этой теме он выиграл выборы в прошлый раз. Но потом его этой же риторикой долго полоскали уличая в связях с Россией.
На сайт "Миротворец" захотелось попасть "пособником террористов и российских оккупантов". Добро пожаловать, там все приличные люди уже отметились...
Отношения нормальные. Вся элита там.